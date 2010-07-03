Путин прокомментировал переговоры с Зеленским

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин сообщил о том, как прошла его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет РИА Новости.

"Хорошо, доволен", – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов об итогах беседы.

Переговоры между главами двух стран прошли в рамках саммита "нормандской четверки" в Елисейском дворце в Париже. Отмечается, что встреча длилась около 5-10 минут.

До этого момента Путин и Зеленский еще ни разу не встречались. При этом президенты России и Украины провели несколько разговоров по телефону.

Ранее в Париже прошла двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Переговоры прошли в преддверии встречи в "нормандском формате".