Стали известны подробности телефонной беседы Путина и Зеленского

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В Кремле прокомментировали прошедший телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Отмечается, что в процессе беседы была затронута тема передачи трех военных кораблей, устроивших провокацию в районе Керченского пролива.

"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года", - подчеркнула пресс-служба Кремля.

При этом лидеры двух стран поговорили о газовой проблеме. В частности, обсуждались вопросы продолжения транзита, а также возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В конце переговоров Путин и Зеленский договорились продолжить контакты на различных уровнях.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили границу России в районе Керченского пролива. Известно, что корабли совершали опасные маневры, а также отказались подчинятся законным требованиям российских пограничников. В итоге все суда были задержаны. Владимир Путин счел инцидент в Черном море провокацией.

18 ноября нынешнего года российская сторона передала Киеву задержанные корабли. На Украине заявили, что на судах не хватает оборудования. В связи с этим Владимир Зеленкский пообещал просить Россию отдать всю недостающую технику.