ФСБ ответила Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей

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Федеральная служба безопасности утверждает, что Украине вернули корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом никаких претензий. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", – подчеркнули в ведомстве.

На этой неделе Москва передала Киеву корабли, задержанные год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались, что оттуда забрали унитазы. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям.

Владимир Зеленский также отметил, что там не хватает части оборудования и вооружения. Он добавил, что по этому поводу будет проведено расследование. Украинский лидер планировал обратиться к России с просьбой вернуть технику.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди выразила сожаление по поводу того, что Украина не оценила возврат кораблей как дружественный шаг. В то же время она уверена, что отношения между странами рано или поздно нормализуются.

"И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", – заявила она RT.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям властей. Вместе с экипажами их задержали.

В России инцидент считают провокацией. Мария Захарова подчеркнула, что киевские власти используют бандитские методы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия украинских кораблей в Черном море провокацией Запада.

ВМС Украины утверждали, что уведомили российские береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении перейти по Керчь-Еникальскому каналу. Однако им не ответили.

Нарушивших границу военных в сентябре передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.