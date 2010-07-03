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Политика

08:38

Зеленский намерен просить Россию отдать технику с возвращенных кораблей

политика

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Владимир Зеленский заявил, что на трех кораблях, возвращенных Россией, не хватает части оборудования и вооружения, сообщает РИА Новости.

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и наши катера. То, что мы увидели, действительно, не хватает и оборудования частично, и не хватает части вооружения", – отметил президент Украины.

Он добавил, что по этому поводу будет проведено расследование. Зеленский также намерен обратиться к российской стороне, "чтобы они вернули все, что там есть".

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными.

Передача кораблей украинской стороне состоялась 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в 30 километрах от мыса Такиль.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что, несмотря на возвращение кораблей, Киев планирует привлечь РФ к ответственности за их задержание.

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