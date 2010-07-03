В ВМС Украины рассказали о пропаже унитазов с задержанных Россией кораблей

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Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к арестованным кораблям. Он добавил, что российская сторона "угробила" корабли, отметив, что в них нет плафонов, разеток и унитазов.

Адмирал заверил, что после этого они намерены "показать всему миру", как сейчас выглядят корабли.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в 30 километрах от мыса Такиль.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что, несмотря на возвращение кораблей, Киев планирует привлечь РФ к ответственности за их задержание.

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными.

