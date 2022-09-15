Верховный суд РФ отозвал лицензию у сайта "Новой газеты"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сайт "Новой газеты" лишился лицензии электронного СМИ. Соответствующее решение принял Верховный суд России по иску Роскомнадзора.

"Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ – электронного печатного издания "Новая газета" – удовлетворить", – приводит ТАСС слова судьи.

В конце июля Роскомнадзор направил в суд иск с требованием признать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ недействительной. До этого ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

В Роскомнадзоре пояснили, что исковое требование о признании печатной версии "Новой газеты" недействительной было направлено в суд из-за отсутствия предоставленного в установленный законом о СМИ срок устава редакции.

В свою очередь, пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова заявила, что претензии РКН относятся к 2006 году, когда издание проходило перерегистрацию.

