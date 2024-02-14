МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста и блогера Савина

Фото: vk.com/krasavavlogfc

Бывший футболист и блогер Евгений Савин попал в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

"Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК", – говорится в карточке мужчины.

В МВД не указали, по какой именно статье ищут блогера.

В сентябре прошлого года в отношении Савина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что дело было возбуждено по статье 280.3 УК РФ.

По его словам, бывшего спортсмена захотели привлечь к ответственности после интервью Ксении Собчак. В нем он негативно отзывался о российских войсках и осуждал их действия.

До этого Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Поводом для этого стало видео на канале блогера с украинскими спортсменами, которые высказались о спецоперации.