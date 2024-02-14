14 февраля, 17:31Общество
МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста и блогера Савина
Фото: vk.com/krasavavlogfc
Бывший футболист и блогер Евгений Савин попал в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.
"Савин Евгений Леонидович. Разыскивается по статье УК", – говорится в карточке мужчины.
В МВД не указали, по какой именно статье ищут блогера.
В сентябре прошлого года в отношении Савина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что дело было возбуждено по статье 280.3 УК РФ.
По его словам, бывшего спортсмена захотели привлечь к ответственности после интервью Ксении Собчак. В нем он негативно отзывался о российских войсках и осуждал их действия.
До этого Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за аналогичные действия. Поводом для этого стало видео на канале блогера с украинскими спортсменами, которые высказались о спецоперации.
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