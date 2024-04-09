МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом)

Журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Зыгарь Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК", – говорится в сообщении.

Однако статья розыска не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что против блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Блогера не раз штрафовали за подобное правонарушение. Так, Тверской суд Москвы назначил ему штраф в размер 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. При этом в августе суд регистрировал на Шпака пять протоколов об административном правонарушении по статье о дискредитации.

До этого МВД России объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (признан в РФ иноагентом). При этом статья, по которой разыскивается журналист, не указывается.

