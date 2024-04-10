РИА Новости: уголовное дело завели на автора телеграм-канала "Женская власть"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mayachok_antihrista

Уголовное дело возбудили в отношении автора телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

В сообщении уточнили, что дело завели по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

По словам собеседника агентства, причиной для этого стали посты в телеграм-канале женщины. Сейчас фигурантка находится за пределами РФ, говорится в материале.

Ранее МВД РФ объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом). Против него заведено дело по статье о публичном распространении ложной информации о ВС РФ.