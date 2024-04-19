В Петербурге провели обыски у автора "Фонтанки" Ксении Клочковой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи провели обыски в квартире журналистки Ксении Клочковой. Об этом сообщает "Фонтанка", автором которой является Клочкова.

По данным издания, обыски прошли в рамках уголовного дела о фейках о ВС РФ, возбужденного в отношении журналиста Андрея Захарова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Говорится также, что Клочкова находится в статусе свидетеля, поскольку, по версии следствия, она могла контактировать с Захаровым.

Андрей Захаров работал на "Фонтанке" до 2016 года, после чего переехал из Петербурга в Москву. В столице он был сотрудником РБК и специальным корреспондентом Русской службы новостей BBC. В последнее время Захаров находится за рубежом.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом) меру пресечения в виде заочного ареста. Его заключат под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории РФ. Журналиста обвиняют в публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

