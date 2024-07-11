МВД России объявило в розыск педагога и основателя школы "Апельсин" Зицера

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

МВД России объявило в розыск педагога, писателя и создателя школы неформального образования "Апельсин" в Санкт-Петербурге Вадима Зицера. Об этом сказано в базе данных ведомства.

В базе уточняется, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако конкретное ее название не раскрывается. При этом на сайте Петербургского городского суда сказано, что против Зицера возбудили уголовное дело по статье о публичном распространении фейков о ВС РФ.

Зицер написал несколько произведений, которые стали популярными: "Любить нельзя воспитывать", "Свобода от воспитания", "О бессмысленности воспитания подростков", "(Не) Зачем (не) идти в школу?".

По данным открытых источников, писатель долгое время проживает за границей РФ.

Накануне, 10 июля, экс-совладелец коммерческого банка "Приватбанк" и украинский миллиардер Геннадий Боголюбов был объявлен в розыск в России. В материалах МВД России отметили, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется конкретное ее название.

