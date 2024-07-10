Экс-совладельца "ПриватБанка" Боголюбова объявили в розыск в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экс-совладелец коммерческого банка "ПриватБанк" и украинский миллиардер Геннадий Боголюбов объявлен в розыск в России. Об этом сказано в базе данных российского МВД.

В материалах уточняется, что Боголюбова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется конкретное ее название.

Недавно Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывшего главу МИД страны Павла Климкина, украинского экс-министра финансов Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования, генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Их обвиняют по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Приговор вступит в силу после их задержания на территории РФ или экстрадиции в России. Все они объявлены в международный розыск.

