Фото: ТАСС/Максим Константинов

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается мухлевать с американским лидером Дональдом Трампом как с экс-президентом США Джо Байденом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Так она прокомментировала слова Зеленского о том, что Украина готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если он сможет добиться прекращения огня.

"Но Трамп не Байден", – указал Захарова.

Дипломат также указала, что требовать все больше оружия и ожидать помощи в прекращении огня, как это делает Зеленский, можно только в состоянии помутненного сознания.

Ранее СМИ писали, что американский лидер уже вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В текущем году на рассмотрение поступило 338 номинантов, включая 244 физических лица и 94 организации.

При этом вероятность победы Трампа остается невысокой из-за его подхода к мирным переговорам, торговой войны и заявлений в адрес Гренландии, уверены специалисты. Кроме того, желание президента США получить Нобелевскую премию говорит о его когнитивных нарушениях, указывал в беседе с Москвой 24 врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов.

