Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному концу

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт приблизился к возможному завершению. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

Заявление прозвучало вскоре после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

"Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится", – сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер готов вести мирные переговоры "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения, передает радио КП.

Как подчеркнул Зеленский в интервью NBC, следует "остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие".

Трамп в ходе переговоров дал понять, что не передаст дальнобойные ракеты Украине. Он выразил надежду, что завершить кризис получится без поставок Tomahawk.

Вместе с тем СМИ отмечали, что американский лидер ругался во время встречи с Зеленским. Также глава Белого дома поднял тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России.

По данным журналистов, Зеленский открыто заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. В ответ американский президент призвал "заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".

При этом позже Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России.

