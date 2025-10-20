Песков не стал комментировать новости о территориальных уступках на Украине

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев слухи о территориальных уступках в Херсонской и Запорожской областях, передает News.ru.

Представитель Кремля отказался раскрывать детали телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся 16 октября. Как писали СМИ, лидеры обсуждали вывод украинских войск из Донбасса.

"Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего", – подчеркнул Песков.

Ранее Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России.

Вместе с тем по итогам телефонного разговора Путина и Трампа было объявлено о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

17 октября в Белом доме прошла встреча президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Американский лидер поднял во время разговора тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России. По версии СМИ, Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. Трамп в ответ призвал "заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".