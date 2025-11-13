Форма поиска по сайту

13 ноября, 13:05

Политика

Песков назвал печальным нежелание Украины продолжать переговоры

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал печальным нежелание Украины продолжать переговоры с Россией.

"Заявления формализуют ситуацию де-факто, когда украинская страна не желала каким-то образом продолжать контакт, продолжать разговор. Это печально", – отметил на брифинге пресс-секретарь российского президента.

По его словам, Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Москвой, но с гораздо худших позиций.

"Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", – подчеркнул Песков и добавил, что Россия будет продолжать СВО при отсутствии возможности для переговоров.

Накануне СМИ Украины заявили, что страна официально объявила о прекращении мирных переговоров с Россией. Решение было аргументировано отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

Позднее выяснилось, что СМИ привели фразу из газеты The Times как цитату заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий.

При этом эксперт Алексей Мухин назвал такие заявления с украинской стороны признанием поражения на поле боя. С его слов, Украина хочет показать переход на радикальные позиции в отношении России, что в контексте боевых действий технически увеличивает срок продолжения спецоперации.

