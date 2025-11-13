Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Заявление Украины о выходе из переговоров с Россией является признанием поражения на поле боя, заявил Москве 24 гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой. Причиной было названо отсутствие существенного прогресса в урегулировании конфликта.

Однако позднее выяснилось, что СМИ привели фразу из газеты The Times как цитату заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий отсутствием прогресса.

"Данное объявление абсолютно бессмысленно, поскольку Киев и так фактически прекратил ведение переговоров с Россией – до последнего времени поднимались лишь гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и телами", – сказал Мухин.

По его словам, своим заявлением Украина хочет показать переход на радикальные позиции в отношении России. В контексте боевых действий это технически увеличивает срок продолжения СВО.





Алексей Мухин гендиректор Центра политической информации Данный акт, по моему мнению, следует признать некой истерикой от того, что Украина не смогла достигнуть желаемого.

Он уточнил, что сейчас Россия сосредоточена на продвижении войск на территории проведения спецоперации, решая задачи, поставленные Владимиром Путиным в 2022 году. В то же время Украина и ее западные союзники не могут помешать этому.

"Более того, часть из тех, кто ранее выступал за переговоры, перешла на противоположные позиции, считая, что процесс не должен идти, поскольку не развивается по их плану. Это приводит к эскалации, но Россия к ней готова и использует эту возможность для увеличения давления", – пояснил эксперт.

США, заявляющие о необходимости продолжать переговоры, пытаются сбалансировать ситуацию, однако на данном этапе им выгодна некоторая эскалация, так как она ухудшает положение европейских партнеров, которых они рассматривают как конкурентов, уточнил Мухин.



(американский лидер. – Прим. ред) Дональд Трамп должен был оказать влияние на западных партнеров Украины и поставить их в переговорную позицию, однако это не произошло.

Алексей Мухин гендиректор Центра политической информации С одной стороны, Америка выступает в роли миротворца, но при этом ничего не делает для продолжения миротворческого процесса.

Вместо этого, продолжил он, Трамп решил "отыграться" на России, введя дополнительные санкции. В связи с этим его миротворческая позиция выглядит уязвимой и может быть раскритикована, поскольку для роли медиатора нужна реальная работа.

Говоря о перспективах возвращения к переговорам, эксперт уточнил, что стороны из него, по сути, не выходили. Он выразил уверенность, что через некоторое время Украина поменяет свою позицию.

"Крайняя маневренность и гибкость в некоторых вопросах для нее важны – она считает это умелой тактикой. К заявлениям Украины, как мне кажется, можно отнестись как к "политическому флирту", – заключил Мухин.

В российском МИД также прокомментировали выход Украины из переговоров. Дипломат Родион Мирошник отметил, что переговорный процесс между сторонами находится в состоянии паузы более 100 дней. Таким образом, Киев де-факто заблокировал переговоры с Москвой, не проявляя инициативы для продолжения диалога.