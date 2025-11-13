В МИД РФ прокомментировали выход Украины из переговорного процесса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская сторона сделала все необходимые шаги для возобновления переговорного процесса с Украиной. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что переговоры между двумя сторонами находятся в состоянии паузы уже свыше 100 дней. Он отметил, что таким образом Украина де-факто заблокировала процесс, не проявляя инициативы для продолжения диалога.

"По факту украинская сторона принимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает все для этого", – отметил Мирошник.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев официально выходит из мирных переговоров с Москвой. По его словам, встречи делегаций в 2025 году якобы завершились без существенного прогресса.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев сорвал последние договоренности по обменам пленными. По ее словам, из 1 200 военнопленных получилось обменять только 30%. Дипломат подчеркнула, что граждане Украины должны знать об этом инциденте.