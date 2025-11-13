Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва по-прежнему открыта для проведения второго российско-американского саммита в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое было предоставлено ТАСС после того, как издание отказалось его публиковать.

Дипломат подчеркнул, что встреча на высшем уровне возможна при условии, что она будет опираться на тщательно проработанные итоги переговоров на Аляске. При этом он отметил, что конкретная дата будущего саммита пока не определена.

Также Лавров добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что новая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа требует тщательной подготовки. По его словам, в данный момент ни одно условие для организации этих переговоров не создано.

Однако внешнеполитические ведомства обеих стран активно занимаются этим вопросом.