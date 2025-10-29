Песков: переговоры с Трампом должны строиться на основе национальных интересов России

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

России нужно вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом исходя из национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это то, что, собственно говоря, и делает наш президент", – подчеркнул он.

Также представитель Кремля отметил, что американский лидер искренне пытается помочь в урегулировании международных столкновений, в том числе в решении конфликта вокруг Украины. По его словам, Москва воспринимает это положительно. Именно так к этому относится Владимир Путин.

Вместе с тем Песков не согласился с высказываниями о том, что Трамп часто меняет свою позицию, и заявил, что президент США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы своей страны.

Во время телефонных переговоров 16 октября российский и американский лидеры договорились о проведении встречи на территории Венгрии. Однако впоследствии Трамп отменил запланированные переговоры. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к разрешению конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что инициатива по организации личной встречи глав двух государств сохраняется. Тем не менее он указал, что подобные переговоры требуют тщательной подготовки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков со своей стороны констатировал сохранение принципиальной открытости Москвы к диалогу, несмотря на отсутствие согласованных дат. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что решение о встрече Путина и Трампа примут после проработки ее содержания.