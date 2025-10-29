Вэнс заявил, что видел прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/EPA/MARC ISRAEL SELLEM

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что месяц назад видел "невероятный прогресс" в урегулировании российско-украинского конфликта. Такое заявление он сделал в подкасте Pod Force One колумниста газеты New York Post Миранды Дивайн, передает RT.

"Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы сказал: "Они никогда не перестанут воевать". <...> Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы добиваемся невероятного прогресса", – уточнил вице-президент Штатов.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт. Он думал, что кризис получится оперативно разрешить из-за его взаимоотношений с Владимиром Путиным. Однако, уточнил глава Белого дома, российский президент оказался "немного другим".

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил об отсутствии подвижек в возможном проведении нового раунда переговоров по Украине.