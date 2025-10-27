Замглавы МИД Галузин заявил об отсутствии подвижек в переговорах по Украине

Фото: ТАС/Александр Рюмин

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил об отсутствии подвижек в возможном проведении нового раунда переговоров по Украине. Его слова передает ТАСС.

Галузин сослался на заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который сообщил, что украинская сторона не реагирует на инициативы России и уклоняется от диалога. По его словам, с этого момента ситуация не изменилась.

Говоря про перспективы плана Евросоюза о прекращении огня на Украине, замглавы МИД заявил, что Москва не испытывает по этому поводу иллюзий. Он указал на то, что политика Запада и Киева была "безответственной, агрессивной и бесперспективной".

Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС совместно с Украиной разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта. Он включает в себя предоставление ей гарантий безопасности, возможность вступления в Евросоюз и снятие санкций с России.

За реализацией плана якобы будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа. При этом отмечалось, что все пункты будут реализованы только после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет дипломатического и скорого урегулирования украинского конфликта. Он отмечал, что Украина уже движется к более реалистичной позиции по этому вопросу.

В настоящее время, как уточнял Дмитриев, Москва и Киев занимаются поиском компромиссов, которые удовлетворят всех. Глава РФПИ добавил, что Россия может вести конструктивную работу с администрацией президента США. В частности, стороны уже добились прогресса по урегулированию конфликта.

