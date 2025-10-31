FT: встречу Путина и Трампа отложили из-за твердой позиции РФ по Украине

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, планировавшаяся в Будапеште, была перенесена на неопределенный срок из-за твердой позиции России по украинскому конфликту. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды", ссылаясь на газету Financial Times.

Со слов источников, перед началом подготовки к переговорам российский МИД якобы направил американской стороне меморандум, в котором изложил свои требования по урегулированию кризиса. В частности, Москва подчеркнула необходимость устранения первопричин конфликта. Однако, как отмечают журналисты, сторонам не удалось достичь консенсуса.

"Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами двух стран (главой МИД РФ Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио. – Прим. ред.)", – говорится в материале.

Лидеры договорились о проведении встречи на территории Венгрии во время телефонных переговоров 16 октября. Однако впоследствии Трамп отменил запланированные переговоры. Свое решение он объяснил тем, что, по его мнению, РФ и Украина не готовы к разрешению конфликта.

Лавров, комментируя ситуацию, подчеркнул, что инициатива по организации личной встречи глав двух государств сохраняется. Тем не менее он указал, что подобные переговоры требуют тщательной подготовки.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков со своей стороны констатировал сохранение принципиальной открытости Москвы к диалогу, несмотря на отсутствие согласованных дат. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что решение о встрече Путина и Трампа примут после проработки ее содержания.