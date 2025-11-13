Главы МИД G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Фото: ТАСС/AP/ Mandel Ngan

Министры иностранных дел стран G7 выпустили совместное заявление, в котором снова призвали к немедленному прекращению огня на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Главы ведомств считают, что текущая линия фронта должна стать основой для начала переговоров.

Накануне, 12 ноября, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица объявил об официальном выходе Киева из мирных переговоров с Москвой. По его словам, встречи делегаций в 2025 году якобы завершились без существенного прогресса.

Комментируя данное решение, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что российская сторона сделала все необходимое для возобновления переговоров с Украиной. Дипломат напомнил, что переговорный процесс с Киевом был приостановлен более 100 дней назад из-за отсутствия интереса у последнего.