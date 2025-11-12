Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:47

Политика
Главная / Новости /

Дипломат Иванов: Россия в любой момент готова к стамбульским переговорам с Украиной

Россия в любой момент готова к стамбульским переговорам с Украиной – дипломат

Фото: depositphotos/seqoya

Москва готова в любой момент возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле. Об этом в интервью ТАСС заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

По его словам, турецкая сторона подтверждает доступность стамбульской площадки для диалога между Москвой и Киевом. Однако, как отметил Иванов, Украина не отреагировала на предыдущие российские инициативы, включая предложение создать рабочие группы в онлайн-формате.

Дипломат подчеркнул, что для возобновления переговоров необходима "политическая воля со стороны Киева".

Ранее, 11 ноября, стало известно, что глава украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров прибыл в Стамбул. По его собственным словам, он в ближайшее время проведет ряд встреч в Турции и странах Ближнего Востока для возобновления обменов пленными.

Глава украинской делегации также добавил, что между сторонами была достигнута договоренность, которую необходимо реализовывать.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика