Лавров: меморандум non paper был передан США до разговора Путина и Трампа

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Меморандум в формате non paper, то есть неофициальной бумаги, был передан США до телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание на публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что лидеры стран договорились встретиться и поручили Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио готовить соответствующий саммит. Перед этим Россия якобы отправила "жесткий меморандум", после которого в США решили, что "разговаривать бессмысленно".

По словам Лаврова, в данной публикации "много лжи", в том числе с точки зрения последовательности событий.

"Меморандум, который упоминают журналисты Financial Times – это non paper так называемый, не бумага, совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора", – объяснил министр.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Трамп "ни словом не обмолвился" о том, что Москва подкинула якобы "провокационную, подрывную бумагу", которая "уничтожает все надежды на урегулирование" конфликта на Украине.

Лавров добавил, что Путин позитивно ответил на предложение американского лидера встретиться в Будапеште и предложил поручить начать готовить эту встречу внешнеполитическим ведомствам, что и планировалось сделать.

Президенты договорились провести переговоры в Венгрии во время беседы 16 октября. Позже Трамп отменил встречу, а Путин, комментируя ситуацию, уточнил, что речь идет скорее о ее переносе.

Американский лидер во время контактов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что саммит пока не состоялся из-за продолжающихся боевых действий на Украине. Однако он не исключил встречи в будущем.

