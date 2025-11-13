Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Проведение встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште еще возможно, заявил помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

Однако примерные сроки саммита он не обозначил.

В то же время в СМИ появилась информация, что мира на Украине можно будет добиться только в том случае, если лидеры стран Запада поменяют отношение к России. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Strategic Culture.

Журналисты указали на очевидность того, что экономические санкции не помогли остановить конфликт. Прийти к урегулированию можно только отказом от "диких бредовых взглядов" о том, что "экономически Россия стоит на коленях и не может поддерживать свою стратегию на поле боя".

Кроме того, отмечается, что антироссийские санкции западных стран "эффектно провалились". При этом попытки изъять замороженные активы России в пользу Украины указывают на то, что Евросоюз загнал в угол сам себя.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией только благодаря чуду. Он подчеркнул, что многие государства хотят продолжения кризиса, потому что считают, что Киев может победить на поле боя, однако это неверное понимание.

