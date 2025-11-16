В МИД Турции считают, что мирные переговоры по Украине неизбежны

Фото: depositphotos/flogeljiri

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что перспектива мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта становится все более реальной. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала A Haber.

Дипломат отметил, что вероятной площадкой для проведения переговоров между сторонами может стать Анкара. Однако не исключил, что они могут пройти и в другой стране.

"Появится ли в ближайшее время стол для мирных переговоров по Украине в Турции? Сейчас мы в это верим. Я убежден, что это произойдет в Турции", – заявил Фидан.

Глава МИД подчеркнул, что в США и Европе существуют влиятельные круги, заинтересованные в продолжении боевых действий, но сейчас ситуация меняется. С приходом к власти американского лидера Дональда Трампа западные страны начали допускать мысль о необходимости мира.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение украинского конфликта. Он добавил, что за свой второй президентский срок завершил 8 конфликтов и ему осталось только добиться урегулирования на Украине.