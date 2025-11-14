Форма поиска по сайту

14 ноября, 11:04

Политика

В МИД РФ заявили, что Киев изначально не был настроен на переговоры с Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией, заявил газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Я считаю, что Украина и начала заявлять о стремлении к миру под определенным принуждением", – сказал дипломат.

По его мнению, когда появилась возможность для политико-дипломатического урегулирования, Киев начал "включать так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи".

Тогда же, уточнил Мирошник, на земле инициировались теракты, усиливались обстрелы, увеличивалось число жертв среди мирных граждан. На практике планов на урегулирование у Киева не было, подчеркнул он.

При этом, добавил посол, самостоятельные договоренности с Украиной малосодержательны, так как Киев не может их выполнить из-за ограниченного функционала.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.

Позже выяснилось, что журналисты привели фразу из газеты The Times как цитату замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал ее печальной. Он считает, что Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Москвой, но с гораздо худших условий.

Путин заявил, что РФ хотела бы завершения конфликта на Украине

