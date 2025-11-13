Фото: kremlin.ru

Украинская делегация нарушила дипломатические нормы, выразив пренебрежение к представителям России во время переговоров в Стамбуле, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь лидера РФ отреагировал на заявления замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который раскритиковал руководителя российской делегации Владимира Мединского. В своей речи он опирался на исторические источники.

"С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать. И как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем", – высказался Песков.

Накануне украинские СМИ сообщили, что страна официально прекратила мирные переговоры с Россией. Это решение было обосновано отсутствием прогресса в урегулировании конфликта.

Позже выяснилось, что журналисты использовали фразу из статьи The Times, выдавая ее за слова Кислицы, который пытался оправдать приостановку переговоров.

Комментируя ситуацию, Песков назвал печальным нежелание Киева продолжать переговоры с Москвой и отметил, что рано или поздно Украине придется вести их с гораздо худших позиций. Также представитель Кремля добавил, что Россия продолжит СВО при отсутствии возможности для переговоров.