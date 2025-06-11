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Конфликт на Украине является братоубийственной войной между двумя странами, которые представляют один народ и которым суждено быть близкими союзниками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

"Это как конфликт между двумя братьями – старшим и младшим, – о том, кто из них умнее и влиятельнее. Этот конфликт, к сожалению, усугубляют различия (между двумя странами. – Прим. ред.)", – сказал политик, добавив, что Россия хочет закончить этот конфликт как можно быстрее.

По словам Мединского, на Западе ситуацию ошибочно сравнивают с войной между Англией и Францией – странами с разной историей и культурой.

Он также добавил, что с Россией невозможно вести длительную войну. Политик привел в пример 21-летнюю войну России со Швецией в XVIII веке как доказательство того, что Россия побеждает в затяжных боях.

Ранее Мединский отмечал, что если бы Украина желала мира и принимала решения самостоятельно, то мирный договор мог быть подписан еще в феврале 2022 года. Тогда документ состоял из 19 страниц. Несколько корректировок в него внес лично Владимир Путин.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия продолжит спецоперацию, однако параллельно готова к дипломатическим мерам. По словам дипломата, достигнутые на земле результаты СВО оформят в виде юридических правовых документов, делать это будут дипломаты вместе с военными.