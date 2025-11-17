Песков ответил на заявления главы Минобороны ФРГ о скорой войне НАТО с РФ

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "милитаристская и провоенная риторика" все чаще звучит из стран Европы. Таким образом он прокомментировал заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможной войне между Россией и НАТО, сообщает Life.ru.

Писториус предположил, что конфликт может произойти в 2028 году. Он также указал на мнения некоторых военных историков, которые считают, что европейцы провели "последнее мирное лето".

Помимо этого, министр потребовал улучшить оснащение вооруженных сил военно-политического блока. Он также указал, что сейчас НАТО имеет значительный потенциал сдерживания "как в конвенциональном, так и ядерном плане".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление главы Минобороны ФРГ, указав, что теперь не возникает сомнений в том, кто агрессор.

