Сезон активности бабочек начался в столичном регионе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице начался сезон активности бабочек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"То, что москвичи увидели в Москве бабочку, – это свидетельствует о начале активности чешуекрылых насекомых, явление пока не массовое. Для массового появления бабочек сейчас еще рановато", – уточнили в пресс-службе департамента.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на кадрах которого была запечатлена бабочка около станции метро "Физтех".

Глава отдела мониторинга биоразнообразия департамента Азамат Кунафин ранее рассказывал, что бабочки, жуки, мухи и комары первыми проснутся в Москве после зимы. По его словам, увеличение светового дня – важный фактор жизнедеятельности для насекомых, поскольку к нему можно отнести период размножения, массовой миграции и линьки.

Обычно беспозвоночные становятся более активными, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 5 градусов.