Московский зоопарк рассказал о состоянии животных после подброшенных таблеток

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Семья рысей и амурский леопард Мизер не пострадали после обнаруженных таблеток в их вольерах. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

По данным зоосада, состояние здоровья животных характеризуется как обычное. Ветеринары продолжают наблюдать за ними.

В Московском зоопарке попросили посетителей передавать сотрудникам службы безопасности или любому другому представителю учреждения информацию о тех, кто нарушает правила зоосада.

Таблетки в вольер подбросил мужчина. Их нашли сотрудники учреждения во время планового осмотра вольеров. По факту произошедшего зоосад начал внутреннюю проверку и передал все имеющиеся данные следствию.

В результате был задержан 43-летний житель Москвы. Он объяснил, что кинул в вольер к животным валерьянку, чтобы "привести их в чувство". СМИ писали, что задержанный находится на учете в психоневрологическом диспансере. У него поставлен диагноз "шизофрения".

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова пообещала после этого инцидента усилить безопасность на территории учреждения.

