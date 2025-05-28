Соседка Елизавета: пытавшийся отравить животных в зоопарке более 10 лет пугает соседей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчина, который пытался отравить животных в Московском зоопарке, на протяжении более 10 лет пугает соседей. Об этом РИА Новости рассказала женщина по имени Елизавета, которая живет рядом с мужчиной.

По ее словам, мужчина заселился в их дом еще в 2013 году и каждую весну-осень он выбрасывает из квартиры на улицу вещи, в том числе монеты, шприцы с кровью, ножи и даже дверь.

"Гиря 16 килограммов парню перед носом (упала. – Прим. ред.), это еще давно было. У нас прямо вмятина на асфальте осталась", – добавила Елизавета.

Кроме того, она рассказала, что он иногда позволяет себе ходить голым по подъезду. Также он сломал замок, который был установлен ранее на общей двери. По ее словам, соседи решили не покупать новый замок, чтобы в случае подобных происшествий у них был отход.

Женщина также сообщила, что мать мужчины живет недалеко от дома своего сына. Когда сосед вновь начинает совершать подобные действия, его матери звонят и просят, чтобы она пришла и попыталась успокоить мужчину.

О том, что мужчина подбросил таблетки животным, стало известно 27 мая. Их обнаружили сотрудники Московского зоопарка во время планового осмотра вольеров. По факту случившегося зоосад начал внутреннюю проверку и передал все материалы следствию.

В результате был задержан 43-летний житель Москвы. Он рассказал, что бросил животным валерьянку, чтобы "привести их в чувство". СМИ также выяснили, что злоумышленник находится на учете в психоневрологическом диспансере, так как ему поставлен диагноз – "шизофрения".

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова пообещала после произошедшего усилить безопасность на территории учреждения. В самом зоосаде заявили, что семья рысей и амурский леопард Мизер не пострадали после данного инцидента. Однако ветеринары продолжают наблюдать за ними.

