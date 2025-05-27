27 мая, 13:09Политика
ГД приняла закон о защите работников от необоснованного снижения премий
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий защитить работников от необоснованного снижения премий.
В документе указано, что при установлении систем премирования работодатель обязан четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплат, учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий.
Данным законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель имеет право уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по премиям, начисляемым за этот же период. Общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.
При этом закон не ограничивает право работодателей применять дисциплинарные меры, однако не позволяет использовать взыскания в качестве повода для произвольного уменьшения выплат, включая премии.
Помимо этого, в документе обновлены нормы о режиме работы и отдыха для сотрудников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, врачей и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей.
Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты. По его словам, решение о поощрении работников каждая организация принимает самостоятельно, однако многие отказываются от таких выплат.
Закрепление нормы о 13-й зарплате потребует создания системы контроля за ее выплатой, прокомментировал юрист Давид Адамс. Он считает, что это также повлечет за собой рост административной нагрузки.
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