ГД приняла закон о защите работников от необоснованного снижения премий

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предлагающий защитить работников от необоснованного снижения премий.

В документе указано, что при установлении систем премирования работодатель обязан четко прописывать виды, размеры, условия и сроки выплат, учитывать качество и продолжительность труда, а также наличие дисциплинарных взысканий.

Данным законом ограничивается снижение премии за нарушение трудовой дисциплины. Работодатель имеет право уменьшить премии только за тот период, в котором было применено взыскание, и только по премиям, начисляемым за этот же период. Общее снижение зарплаты из-за этого не может превышать 20% в месяц.

При этом закон не ограничивает право работодателей применять дисциплинарные меры, однако не позволяет использовать взыскания в качестве повода для произвольного уменьшения выплат, включая премии.

Помимо этого, в документе обновлены нормы о режиме работы и отдыха для сотрудников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, врачей и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты. По его словам, решение о поощрении работников каждая организация принимает самостоятельно, однако многие отказываются от таких выплат.

Закрепление нормы о 13-й зарплате потребует создания системы контроля за ее выплатой, прокомментировал юрист Давид Адамс. Он считает, что это также повлечет за собой рост административной нагрузки.