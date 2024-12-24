Юрист Адамс: 13-я зарплата потребует создание системы контроля за выплатами

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Закрепление нормы о 13-й зарплате потребует создание системы контроля за ее выплатой, заявил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с RT.

По его словам, это повлечет за собой рост административной нагрузки на органы, которые занимаются трудовыми спорами, а также необходимость создания инструментов для принудительного взыскания задолженностей в случае несоблюдения обязательств. При этом в действующем Трудовом кодексе механизмы, которые подошли бы под эту ситуацию, отсутствуют.

Кроме того, юрист отметил, что при дополнительной выплате на работодателей ляжет финансовая нагрузка. Если для крупного бизнеса она не создаст трудностей, то представителей малого и среднего бизнеса может привести к банкротству.

"В условиях рыночной экономики, где компании самостоятельно регулируют свои финансовые обязательства, законодательное навязывание такой нормы может восприниматься как избыточное вмешательство в хозяйственную деятельность", – добавил Адамс.

В то же время, с социальной точки зрения, инициатива отражает необходимость в дополнительных мерах помощи для работников. Юрист заявил, что выплаты работникам могли бы сыграть значительную роль, однако, по его мнению, в этой ситуации необходимо учитывать интересы работодателей и государства.

Тем не менее, со слов эксперта, инициатива выглядит привлекательно. Выплаты в конце года могли бы быть стимулированием работников для повышения производительности труда.

"В Трудовом кодексе России отсутствуют прямые указания на обязательство работодателя выплачивать такую премию. Согласно ст. 191 ТК России, работодатель вправе поощрять сотрудников за добросовестное выполнение обязанностей, но форма и размер такого поощрения остаются на усмотрение самого работодателя", – обратил внимание Адамс.

По его мнению, закрепление 13-й зарплаты приведет к значительным изменениям в Трудовом кодексе.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину и предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты перед Новым годом.

Миронов напомнил, что сейчас нормы Трудового кодекса позволяют материально поощрять сотрудников организации, в том числе выплатой 13-й зарплаты, однако каждая организация принимает решение о поощрении сотрудников самостоятельно, и многие отказываются от выплат дополнительной зарплаты по итогам года.