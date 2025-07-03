Сотрудники МЧС спасли котенка от нападения сорок в ЕАО

Фото: телеграм-канал "МЧСЕАО"

Сотрудники МЧС спасли котенка, который подвергся атаке сорок на дереве в Биробиджане Еврейской автономной области, передает пресс-служба регионального управления ведомства.

За помощью к спасателям обратились местные жители. Специалисты оперативно прибыли на место ЧП, где спасатель первого класса Вячеслав Якименко поднялся по автолестнице и аккуратно снял котенка с дерева.

Как рассказали очевидцы, животное забралось на тополь и оказалось на высоте третьего этажа. Котенок громко мяукал, а вокруг него кружили сороки, которые пытались на него напасть.

В результате спасенного котенка забрали к себе жители дома, расположенного напротив.

Ранее сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вытащили котенка из трубы, которая служила опорой для лестницы магазина на Новокузнецкой улице в Москве.

В отряде указали, что размер трубы был небольшим, поэтому проникновение туда кота представлялось невозможным. Однако животное все-таки застряло внутри этой конструкции. В результате спасатели выломали заглушку трубы, просунули в отверстие штатив ловчей петли и вытащили кота. После животное доставили в ветклинику.