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11 июля, 07:15

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Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское

Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское

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Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское, так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Такая же ситуация с озерами Черное и Школьное. Однако на этих локациях можно находиться на пляже и заниматься спортом.

В настоящее время в Москве разрешено купаться на локациях: Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Путяевский пруд № 1 и Тропарево.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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