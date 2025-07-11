11 июля, 07:15Город
Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское
Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское, так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Такая же ситуация с озерами Черное и Школьное. Однако на этих локациях можно находиться на пляже и заниматься спортом.
В настоящее время в Москве разрешено купаться на локациях: Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Путяевский пруд № 1 и Тропарево.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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