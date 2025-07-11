Роспотребнадзор запретил купаться в озерах Белое и Мещерское, так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Такая же ситуация с озерами Черное и Школьное. Однако на этих локациях можно находиться на пляже и заниматься спортом.

В настоящее время в Москве разрешено купаться на локациях: Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3, Путяевский пруд № 1 и Тропарево.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

