Белый дом объявил, что Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции

Фото: depositphotos/erik3804

Президент США Дональд Трамп прекратил "бесконечную" помощь Украине из-за злоупотребления Киевом деньгами американских налогоплательщиков. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Я думаю, президент совершенно ясно дал понять – как он сказал прошлой ночью – что коррупция никогда не приносит пользы, и он не хочет, чтобы деньгами американских налогоплательщиков пользовались недобросовестно", – приводит РИА Новости заявление Левитт.

Ранее Трамп заявил, что скандал с коррупцией на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию. Вместе с тем переговоры с украинской командой по согласованию нового мирного плана идут хорошо, указал Трамп.

В конце ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело в его доме обыски.