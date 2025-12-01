В Белом доме заявили о доработке положений плана по конфликту на Украине

Фото: depositphotos/tupungato

Положения американского плана по разрешению конфликта на Украине подверглись серьезной доработке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"В целом, мы чувствуем себя довольно хорошо и надеемся, что эта война наконец-то закончится", – приводит слова Левитт РИА Новости.

По ее словам, текущее состояние переговоров позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта. Кроме того, власти США "очень оптимистично" настроены на решение украинского кризиса в свете визита спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву.

Вашингтон представил мирный план по Украине 20 ноября. Для его согласования американская и украинская делегации провели встречу в Женеве. По ее итогам из 28 пунктов в документе осталось 22.

Позже президент США Дональд Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Встреча пройдет 2 декабря во второй половине дня.