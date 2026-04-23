Число преступлений в Москве снизилось на 22,5% с начала года

Число преступлений в Москве в начале 2026 года оказалось на 22,5% ниже показателя 2025-го. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Всего за первый квартал текущего года было зарегистрировано 26 985 преступлений. В ЦАО, например, зафиксировано 3 346 (на 25,3% меньше) правонарушений, а в СВАО – 3 124 преступления, что на 9,7% меньше, чем в прошлом году. Также выявлено:



в ЮBAO – 2 965 (меньше на 20,1%);

в ЗАО – 2 886 (меньше на 23,3%);

в ВАО – 2 850 (меньше на 21,2%);

в САО – 2 680 (меньше на 16%);

в ЮАО – 2 333 (меньше на 31,9%);

в ЮЗАО – 2 241 (меньше на 25,3%);

в СЗАО – 2 110 (меньше на 34,2%);

в ТиНАО – 1 535 (меньше на 8,8%);

в Зеленограде – 559 (меньше на 38,2%).

Всего в столице было совершено 160 грабежей (меньше на 36%), 9 841 случай мошенничества (меньше на 28,7%), 51 разбойное нападение (меньше на 3,8%), 7 006 краж (меньше на 13,6%), среди которых 30 краж автомобилей (меньше на 50%), 37 угонов (меньше на 51,3%).

Уточняется, что 12 018 преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 25,8% меньше. В общественных местах зафиксировали 5 550 преступлений (меньше на 28,5%), включая 2 252 случая правонарушений на улице (меньше на 39,3%).

Фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств было зарегистрировано 98, что на 36% меньше, чем в 2025 году. Из них со смертельным исходом – 24 (меньше на 14,3%).

Также было раскрыто 21 убийство и 8 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет.

Ранее сообщалось, что материальный ущерб от киберпреступлений в России снизился на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей. Таких результатов удалось добиться за счет введения ограничений на дистанционное управление счетами и блокировки операций без согласия клиента. Меры позволили снизить суммы украденных средств на 6% – с 192 до 181 миллиарда рублей.

