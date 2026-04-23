Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 11:51

Происшествия

Таможенники пресекли канал контрабанды гашиша из Белоруссии в Россию

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Таможенники пресекли канал контрабанды гашиша из Белоруссии в Россию. Наркотик перевозили в грузовике с банками краски, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В операции участвовали сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ведомства, ФСБ РФ и ГТК республики, а также Центральной оперативной таможни. В ходе оперативных мероприятий они установили, что грузовик с краской прибыл в нежилое помещение в Ленинградской области.

Однако в шести банках оказались 150 плиток темно-коричневого вещества. Экспертиза подтвердила, что это партия гашиша весом 14,5 килограмма, стоимость которого на черном рынке превышает 43,5 миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что за операцией стоял 40-летний россиянин, который выполнял указания куратора. Его задачей было проследить за доставкой товара для дальнейшей продажи в стране.

В результате по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических веществ организованной группой в особо крупном размере". Наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в Подмосковье таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Европы. Запрещенные вещества были доставлены из Польши через Белоруссию в фуре под видом строительных материалов.

Груз сначала хранился в ангаре в Подольске, после чего его отправили через службу доставки на север Подмосковья. В ходе операции правоохранители вышли на 32-летнего россиянина, ранее судимого за наркоторговлю. Он был задержан при получении партии.

"Московский патруль": таможенники задержали иностранца с 225 сигарами в Шереметьево

