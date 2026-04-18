02:32

Политика

В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой о введении в России дополнительной плановой замены внутреннего паспорта гражданина. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает необходимым обязать граждан менять документ не только в 20 и 45 лет, как это предусмотрено действующим законодательством, но и при достижении 60-летнего возраста.

Он аргументировал свое предложение ростом средней продолжительности жизни в стране, которая, по его словам, на сегодняшний день достигла отметки в 74,2 года. Антропенко подчеркнул, что с течением времени внешность человека претерпевает значительные изменения, что нередко создает трудности при идентификации личности по фотографии в документе.

Особую актуальность данная мера, по мнению депутата, может иметь в работе транспортной безопасности при посадке на авиационные и железнодорожные рейсы, где сотрудники визуально сверяют фото в паспорте с лицом пассажира.

Парламентарий также напомнил о стратегических целях государства в области демографии, отметив, что Владимир Путин ранее ставил задачи по увеличению продолжительности жизни россиян в перспективе до 80 лет.

Ранее в МВД объяснили, почему нельзя сохранить серию и номер паспорта на всю жизнь. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, замена серии и номера паспорта не позволяет использовать аннулированный документ в криминальных целях. Кроме того, паспорт могут поменять не только по естественным причинам, но и в случае кражи документа.

