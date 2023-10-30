Инвалида-колясочника заставили ползком выбираться из самолета – СМИ

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Авиакомпания Air Canada заставила мужчину с церебральным параличом ползком выбираться из самолета, не предоставив ему инвалидное кресло, пишет CBC.

По данным СМИ, 49-летний канадец Родни Ходжинс летел из Ванкувера в Лас-Вегас с женой, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. У мужчины диагностирован церебральный паралич. Ходжинс может передвигаться только благодаря инвалидному креслу с электроприводом.

В CBC отметили, что после посадки в Лас-Вегасе экипаж авиакомпании заявил мужчине, что ему придется выбираться из самолета самостоятельно. Жене Ходжинса пришлось держать своего мужа за ноги, пока он через боль полз до трапа 12 рядов.

Сам Ходжинс утверждает, что никто из бортпроводников не предложил ему помощь. Эту ситуацию предали огласке. В свою очередь, авиакомпании пришлось извиняться перед пассажирами.

Ранее сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после недопуска на рейс Москва – Челябинск авиакомпании "Победа" инвалида-колясочника Ивана Вершка. Причиной стала большая емкость батареи аккумулятора в его инвалидной коляске. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево.

Позже в авиакомпании "Победа" прокомментировали данную ситуацию. В компании обещали проработать все этапы сопровождения маломобильных граждан на рейс. Представители "Победы" сожалеют, что их пассажир столкнулся с трудностями при посадке.

Пассажира на инвалидной коляске не пустили на рейс в аэропорту Шереметьево