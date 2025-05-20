Поливоркинг стал новым трендом среди молодых специалистов

Совмещать сразу несколько профессий – новый тренд среди тех, кто ищет себя и не хочет ограничиваться одной сферой. Так называемый поливоркинг становится особенно актуален для представителей поколения зуммеров.

Молодые люди предпочитают гибкий график и разнообразные задачи вместо стабильной, но однообразной офисной работы. По мнению HR-экспертов, такая занятость помогает избежать выгорания.

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