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20 мая, 07:45

Общество

Поливоркинг стал новым трендом среди молодых специалистов

Поливоркинг стал новым трендом среди молодых специалистов

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Совмещать сразу несколько профессий – новый тренд среди тех, кто ищет себя и не хочет ограничиваться одной сферой. Так называемый поливоркинг становится особенно актуален для представителей поколения зуммеров.

Молодые люди предпочитают гибкий график и разнообразные задачи вместо стабильной, но однообразной офисной работы. По мнению HR-экспертов, такая занятость помогает избежать выгорания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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