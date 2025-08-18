Дело возбуждено после гибели девочки при падении скульптуры в парке Саратова

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг после того, как девочка умерла от упавшей на нее скульптуры в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел вечером 17 августа, когда девочка и ее мать гуляли в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького. По данным ведомства, в тот момент на ребенка упала декоративная деревянная скульптура. В результате несовершеннолетняя умерла от полученных травм.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас они продолжают проводить мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетней в ТиНАО. В лесном массиве одного из СНТ была обнаружена девочка с травмами в области головы и туловища. Для оказания помощи ее госпитализировали.

Дело было возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В столичном СК отметили, что в ходе расследования версия падения дерева на девочку не подтвердилась.

