Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 11:18

Происшествия

Дело возбуждено после гибели девочки при падении скульптуры в парке Саратова

Фото: телеграм-канал "Следком 64"

Следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг после того, как девочка умерла от упавшей на нее скульптуры в центре Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел вечером 17 августа, когда девочка и ее мать гуляли в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького. По данным ведомства, в тот момент на ребенка упала декоративная деревянная скульптура. В результате несовершеннолетняя умерла от полученных травм.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Сейчас они продолжают проводить мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования несовершеннолетней в ТиНАО. В лесном массиве одного из СНТ была обнаружена девочка с травмами в области головы и туловища. Для оказания помощи ее госпитализировали.

Дело было возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В столичном СК отметили, что в ходе расследования версия падения дерева на девочку не подтвердилась.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика