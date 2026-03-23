Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичных аэропортов Домодедово и Жуковский, сообщили в Росавиации.

Авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании части рейсов. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс в Баку, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за столкновения с птицей после взлета.

Посадка была совершена штатно, оба двигателя работали исправно. Воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Рейс из было решено выполнить на другом самолете, так как борт следовало дополнительно осмотреть.