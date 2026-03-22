Четырехлетний ребенок получил травму в спортклубе Москвы

Четырехлетний ребенок получил травмы в спортклубе в проезде Донелайтиса, его госпитализировали. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, в момент происшествия ребенок находился в здании вместе с мамой. Что именно произошло и в каком состоянии сейчас пострадавший, – не уточняется.

"Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре", – говорится в сообщении в телеграмме-канале.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 9 детей парами хлора в бассейне в башкирском Стерлитамаке. Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта.

Три семьи с детьми отдыхали в сауне, а после купания несовершеннолетние почувствовали недомогание, их госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").