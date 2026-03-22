22 марта, 09:18

Политика

ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет из Ирана в сторону Израиля

Фото: AP Photo/Mahmoud Illean

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, начался их перехват. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также по американским военным базам в регионе.

В результате одного из ударов по республике погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Его место занял сын, Моджтаба Хаменеи, избранный Советом экспертов.

Также сообщалось, что Иран нанес очередной удар по центральной части Израиля. По информации местных СМИ, обломки сбитого БПЛА повредили здание детского сада. В результате инцидента дети и воспитатели не пострадали.

